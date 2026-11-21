Een matras in een woning aan de Frederikshoopweg in Suriname is vrijdag gedeeltelijk door brand beschadigd nadat minderjarige kinderen met een aansteker hadden gespeeld. Bij het incident raakte niemand gewond.

De politie van Latour ontving een melding van de brand en trof bij aankomst de bewoonster B.D. aan.

Volgens de vrouw waren haar kinderen in een kamer met een aansteker aan het spelen, waarna het matras vlam vatte. Toen zij de brand ontdekte, trok ze het brandende matras onmiddellijk naar buiten en wist ze het vuur te blussen.

De woning liep geen brandschade op. Alleen het matras raakte gedeeltelijk beschadigd. Ook de brandweer werd ingeschakeld en kwam ter plaatse. De woning is niet tegen brand verzekerd.