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Welke lessen uit het verleden kunnen bijdragen aan een rechtvaardigere toekomst voor Suriname? Die vraag staat centraal tijdens de lezing ‘Kennis Verbindt, Verdiept en Verandert’, die maandag 23 november wordt gehouden bij Utopia Heritage aan de Anton Dragtenweg in Paramaribo.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Nationaal Instituut voor Historisch Bewustzijn, Dialoog en Toekomstkracht (NIHDT), mede namens het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee).

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Tijdens de bijeenkomst wordt besproken hoe historische kennis ontstaat en wordt verdiept, en welke rol feiten, gezamenlijke herinneringen en verschillende maatschappelijke perspectieven daarbij spelen. Ook komt aan bod hoe inzichten over het verleden kunnen worden gebruikt om bewuster keuzes te maken in het heden en bij te dragen aan maatschappelijke verandering.

De inleiding wordt verzorgd door Bianca Groen Gallant, directeur-bestuurder van NiNsee. Aansluitend volgt een panelgesprek over historisch bewustzijn, de verantwoordelijkheid van instellingen en de betekenis van kennis voor de ontwikkeling van Suriname. Bezoekers krijgen daarmee de gelegenheid om verschillende inzichten en standpunten te horen.

De bijeenkomst vindt plaats bij Utopia Heritage aan de Anton Dragtenweg 164. De inloop begint om 10.30 uur en de lezing om 11.00 uur. Om 14.00 uur staat een lunch gepland. De toegang is gratis en er is parkeergelegenheid. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld.

Meer informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer +597 866-0235 of via stichtingnihdt@gmail.com en info@nihdt.sr.