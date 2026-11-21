In Suriname hebben drie gemaskerde en gewapende mannen zaterdagmiddag een automobilist overvallen op de weg naar Patamacca, ter hoogte van kilometer 60.

Het slachtoffer reed in een witte Toyota Ipsum toen hij door het drietal werd gedwongen te stoppen. De overvallers waren gewapend met een jachtgeweer met ingekorte loop en twee vuistvuurwapens.

Onder bedreiging met de vuurwapens maakten zij 150 gram ruw goud en een geldbedrag buit. Vervolgens gingen de rovers er in een wit Toyota Noah-busje vandoor in de richting van Moengo.

Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie van Moengo werd ingeschakeld en heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.