In Suriname is een bromfietser vandaag in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een zware aanrijding te Tamansari.

Het verkeersongeval vond zaterdag 21 november plaats aan de Oost-Westverbinding ter hoogte van kilometer 11,5. De bromfietser botste in de omgeving van een supermarkt tegen een vrachtwagen die het doorgaande verkeer doorkruiste.

Bij de botsing raakte de bromfietser zwaargewond. Hij werd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed.

De politie van Richelieu onderzoekt de toedracht van het ongeval.