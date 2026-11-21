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Een 38-jarige man in Suriname heeft zijn verjaardag op vrijdag 20 november in het cellenhuis doorgebracht. Leden van de Recherche Paramaribo hielden hem in de nachtelijke uren aan op zijn woonadres. Hij wordt ervan verdacht een vrouw grote geldbedragen afhandig te hebben gemaakt door zich voor te doen als auto-importeur.

De verdachte zou de vrouw hebben beloofd voertuigen voor haar te importeren. Zij betaalde volgens de verkregen informatie aanzienlijke bedragen in euro’s en Amerikaanse dollars, maar kreeg de beloofde auto’s nooit te zien. Wanneer ze informeerde naar de levering, kwam de man telkens met een ander verhaal.

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De recherche wist de verdachte uiteindelijk op zijn verjaardag aan te houden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Daarmee bracht de man zijn verjaardag niet in vrijheid, maar achter de tralies door.

Hoeveel geld de vrouw precies heeft betaald en hoeveel voertuigen zouden worden geïmporteerd, is nog niet bekend.