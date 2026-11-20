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Een gevaarlijke fietsstunt heeft donderdag 19 november aan de Leiding 9 in Suriname tot een aanrijding geleid, waarbij een 55-jarige bromfietser gewond is geraakt. De fietser verliet na het ongeval de plek zonder hulp te verlenen.

Volgens de eerste bevindingen van de Surinaamse politie reden beide weggebruikers vanuit de richting van de Commissaris Weythinghweg naar de Pandit Krishnapersad Khedoeweg. De fietser reed voorop en was met zijn fiets aan het ‘wippen’: hij voerde een zogenoemde wheelie uit, waarbij hij alleen op zijn achterwiel reed.

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Op het moment dat bromfietser A.P. (55) hem wilde inhalen, verloor de fietser de controle en viel op het wegdek. De twee kwamen met elkaar in botsing. De bromfietser liep daarbij vermoedelijk een botbreuk op en is voor behandeling naar de Spoedeisende Hulp gebracht.

De politie stelde vast dat de rij- en voertuigbescheiden van A.P. in orde waren en dat hij niet onder invloed van alcohol verkeerde. Van de betrokken fietser was na het ongeval geen spoor meer; hij had het slachtoffer geen hulp geboden. De politie van Leiding 9A onderzoekt de zaak.