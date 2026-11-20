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De Verenigde Staten hebben donderdag 19 november opnieuw bevestigd dat zij de bestaande landgrens tussen Guyana en Venezuela steunen. De verklaring volgt op een bericht van persbureau Reuters dat een Amerikaanse topfunctionaris zou hebben geopperd om Venezuela gedeeltelijke zeggenschap te geven over de Essequibo-regio, die door Guyana wordt bestuurd.

De Amerikaanse ambassade in Georgetown benadrukt dat Washington achter de arbitrale uitspraak uit 1899 blijft staan, waarin de landgrens werd vastgesteld. Die grens moet volgens de ambassade worden gerespecteerd, tenzij een bevoegde juridische instantie een nieuwe grens vaststelt of beide landen daarover overeenstemming bereiken. President Irfaan Ali deelde de verklaring en onderstreepte dat het Amerikaanse standpunt ongewijzigd is.

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De aanleiding voor de ophef is een gesprek dat in september in Washington plaatsvond. Jeremy Lewin, destijds hoofd beleidsplanning bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zou tegenover de Guyanese topdiplomaat Robert Persaud hebben aangeboden te bemiddelen bij gesprekken met de Venezolaanse waarnemend president Delcy Rodriguez. Volgens bronnen van Reuters bracht hij daarbij gedeeltelijke Venezolaanse controle over Essequibo ter sprake.

Lewin, die eind oktober bij het ministerie vertrok, bevestigde aan Reuters dat hij verkennende gesprekken met beide landen had gevoerd. Volgens hem gebeurde dat in opdracht van het Witte Huis. Dat verwees vragen hierover naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, zonder zelf te bevestigen dat het de gesprekken had opgedragen.

Het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het grensgeschil tijdens de ontmoeting in september is besproken. Volgens het ministerie lag de nadruk op de verwachte uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en de Amerikaanse steun voor die procedure. De regering zegt van Washington de verzekering te hebben gekregen dat er niets aan dat standpunt is veranderd.

Essequibo beslaat ongeveer twee derde van Guyana en is rijk aan onder meer goud en bauxiet. Venezuela maakt al decennialang aanspraak op het gebied. De spanningen namen verder toe na de grote olievondsten vanaf 2015 voor de Guyanese kust.

Guyana legde het geschil in 2018 voor aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het land wil laten bevestigen dat de arbitrale uitspraak uit 1899 geldig en bindend is. Venezuela betwist de geldigheid daarvan. De inhoudelijke zittingen vonden plaats van 4 tot en met 11 mei 2026; een einduitspraak wordt nog afgewacht.

Voor Guyana blijft de rechtsgang doorslaggevend. De regering heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de status van Essequibo niet onderhandelbaar is en zegt de uiteindelijke uitspraak van het hof te zullen respecteren.