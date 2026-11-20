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NDP’er Patricia van Ommeren, alias ‘Mama’, vermoedt dat de plotselinge verruwing van de criminaliteit in Suriname mogelijk deel uitmaakt van een bewuste poging om de regering, en met name president Jennifer Geerlings-Simons, ten val te brengen. Volgens de gettoleider zijn er personen die moeite hebben met het feit dat Suriname een vrouwelijke president heeft die bovendien afkomstig is uit de NDP.

“Gi bepaalde sma a no bun dati wan vrouw de president. Jenny Simons komt uit de NDP en denkt dat dat een groot probleem is. Te kaw nyan (grasi), a musu gi asi pasi. Ook al werd er geroofd, er werd niet op zo’n manier geroofd. Dus te den sani disi psa, dati wani taki den man wani nyan a regering. Want dan a regering fout, a regering no bun, mevrouw Jenny Simons slecht of a kabinet slecht. Maar neen! Unu kan figi eng!”, zei Van Ommeren in een interview op Sign-in TV.

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Van Ommeren roept criminelen op te stoppen met hun activiteiten, die het veiligheidsgevoel van burgers ernstig aantasten. Volgens haar hebben zij met hun handelen een harde reactie van het staatshoofd uitgelokt, waardoor president Simons zich genoodzaakt ziet stevig tegen hen op te treden.

De NDP’er vindt het onaanvaardbaar dat burgers zich niet meer veilig voelen op hun eigen balkon of erf en dat zelfs leerkrachten, leerlingen en kantine-exploitanten op schoolterreinen niet veilig zijn. Volgens haar moeten degenen die deze criminele activiteiten aansturen, niet denken dat zij daarmee de regering ten val kunnen brengen.

Integendeel, stelt Van Ommeren: de criminelen en degenen die hen aanzetten, zullen volgens haar zelf ten val komen. Zij roept hen op onmiddellijk met hun activiteiten te stoppen.

“Den man san e seni unu kon of den man san e choke unu…dati unu du den sani disi meki a regering fadon…noo! A regering now fadon! Mevrouw Simons is samen met haar kabinet bezig goed werk te doen. Wan monkey, tu monkey of drie monkey no man stop a show”, aldus Van Ommeren.