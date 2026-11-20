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Bij een politie-inval in Sophia’slust in Suriname zijn woensdag twee verdachten aangehouden. Tijdens de actie nam de politie drugs, 22 sloffen illegale sigaretten, geld en andere voorwerpen in beslag.

De inval werd uitgevoerd door de Narcoticabrigade, met ondersteuning van de Narcotics Intelligence Unit (NIU) en het Joint Operation Center (JOC).

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Een van de verdachten, de 61-jarige R.J., werd aangetroffen in een woning aan de Ulrich Perotiestraat. Bij een doorzoeking vond de politie drugs op en onder een tafel. Ook werden illegale sigaretten van het merk Tradition en een geldbedrag van SRD 4.000 aangetroffen.

Daarnaast werd de 45-jarige A.J. aangehouden. In een slaapkamer trof de politie eveneens drugs aan, die in beslag werden genomen. In een gang werden 14 sloffen illegale sigaretten gevonden.

Beide verdachten zijn na overleg met de bevoegde autoriteiten in verzekering gesteld.