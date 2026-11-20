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Een ruzie op een goudkamp in het gebied Pakira in Suriname heeft afgelopen nacht een dodelijke afloop gehad. Een graafmachinist zou na een conflict met personen die op het kamp sliepen, met zijn machine op het goudkamp zijn ingereden. Daarbij kwamen een Dominicaanse vrouw en een Surinaamse man om het leven.

Volgens verkregen informatie was de machinist in dienst van de eigenaar van de graafmachine, R.D. Wat precies aan de ruzie voorafging, is nog niet duidelijk.

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Na het incident zou de machinist door andere gouddelvers ter plaatse ernstig zijn mishandeld. Hij liep daarbij zware verwondingen op. Er bestaat een vermoeden dat ook hij aan zijn verwondingen is overleden, maar dat is nog niet bevestigd. Evenmin is duidelijk of er meer slachtoffers zijn gevallen.

De politie van Moengo is ingeschakeld om het incident te onderzoeken. Omdat in het betreffende gebied geen politiepost aanwezig is, moeten eerst logistieke voorzieningen worden getroffen om een onderzoeksteam naar de locatie te brengen.

Inmiddels zijn de afdeling Kapitale Delicten en het Forensisch Opsporingsteam ingeschakeld. Ook de Recherche Oost is op de hoogte gesteld. De Surinaamse politie treft voorbereidingen om naar het gebied te gaan en de precieze omstandigheden van het drama te onderzoeken.