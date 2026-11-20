- Advertisement -

Suriname wil nauwer met Frankrijk samenwerken in de strijd tegen illegale goudwinning en de criminaliteit die daarmee gepaard gaat. Vertegenwoordigers van het Surinaamse leger en de politie hebben daarvoor gepleit tijdens een internationale bijeenkomst in Cayenne, waar landen uit verschillende delen van de wereld ervaringen uitwisselden over de aanpak van illegale goudwinning en de gevolgen voor mens en milieu.

Het driedaagse seminar vond van 17 tot en met 19 november plaats en werd georganiseerd door de Franse strijdkrachten in Frans-Guyana, onder leiding van luchtmachtgeneraal Géraud Laborie. Het was de tweede editie van deze internationale bijeenkomst. Meer dan honderd deelnemers kwamen bijeen, onder wie delegaties uit Suriname, Guyana, Brazilië, Angola, Ghana, Gabon en Ecuador.

- Advertisement -

Tijdens het overleg ging het niet alleen over het tegengaan van illegale goudwinning, maar ook over de vervuiling en criminaliteit die ermee samenhangen. Volksvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties, internationale instellingen en deskundigen op het gebied van gezondheid, milieu en economie bespraken zowel de problemen als mogelijke praktische maatregelen om deze aan te pakken.

Vertegenwoordigers van de Surinaamse strijdkrachten (FAS) en het Korps Politie Suriname (KPS) deelden hun ervaringen tijdens de plenaire bijeenkomst. Zij benadrukten het belang van intensievere grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk. Daarmee moet de bestrijding van illegale goudwinning in het grensgebied beter op elkaar worden afgestemd.

Ook de Franse ambassadeur in Suriname, Benoît Denise, en de Franse attaché voor Binnenlandse Veiligheid, commandant David Sobaga, namen aan het seminar deel. Daarnaast spraken zij met generaal-majoor Loïc Baras, commandant van de gendarmerie in Frans-Guyana, over de voortgang van de samenwerking tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Er waren eveneens ontmoetingen met vertegenwoordigers van onder meer het Amazonepark, de regionale gezondheidsdienst en het Openbaar Ministerie in Cayenne.

Bij de afsluiting stelde generaal Laborie voor om dit internationale overleg voortaan regelmatig te organiseren. Hij nodigde andere landen die actief zijn in de strijd tegen illegale goudwinning uit om een volgende editie te verzorgen. De bijeenkomst werd afgesloten met een persconferentie.