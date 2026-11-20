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In Suriname kregen vier burgers salaris alsof ze voor de Surinaamse overheid werkten, terwijl ze daar volgens de politie nooit in dienst zijn geweest. Het geld werd op de bankrekening van een medewerkster van het Bureau voor Burgerzaken gestort. Onder de personen van wie de gegevens zouden zijn gebruikt, bevond zich ook haar eigen zoon.

De zaak kwam aan het rollen nadat de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken namens het ministerie aangifte had gedaan. De afdeling Fraude en Economische Delicten stelde een onderzoek in naar de vermoedelijke fraude met persoonsgegevens en salarisbetalingen. Daarbij kwam de medewerkster B.M. als verdachte in beeld.

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Volgens de politie zou de vrouw de persoonsgegevens van vier burgers hebben gebruikt om hen als ambtenaren salaris te laten ontvangen. Geen van hen had daadwerkelijk voor de overheid gewerkt. De salarisbedragen werden volgens het onderzoek op de rekening van B.M. gestort.

Bij haar voorgeleiding kwam vast te staan dat de betalingen daadwerkelijk op haar rekening waren binnengekomen. De verdachte gebruikte het geld volgens de politie grotendeels zelf. De bedragen die op naam van haar zoon J.R. waren uitbetaald, zou ze wel aan hem hebben overhandigd.

B.M. werd zaterdag 14 november aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de vermoedelijke frauduleuze salarisbetalingen wordt voortgezet.