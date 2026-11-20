- Advertisement -

Maisha Neus, gewezen politica en voormalig activist, verwacht dat Surinamers bij de verkiezingen van 2030 opnieuw hun stem zullen uitbrengen op de gevestigde politieke partijen, waaronder de NDP, VHP, NPS, ABOP en PL. Volgens de voormalige STREI!-voorzitter heeft vooral president en NDP-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons het voordeel dat kiezers snel vergeten.

Daarnaast verwacht Neus dat er tegen die tijd inkomsten uit de olie- en gassector beschikbaar zullen zijn, wat volgens haar eveneens van invloed kan zijn op de verkiezingskeuze van Surinamers voor Simons en de NDP.

- Advertisement -

“Sowieso. Omdat Jenny geluk heeft. Ze gaat nu voorlopig op de bedeltoer… to keep us afloat. En na 2028 zal er geld vrijkomen en dan zal ze meer kunnen bewegen en doen. En Surinamers vergeten snel, dus is de kans groot dat we tegen die tijd weer op haar gaan stemmen”, zei Neus in een interview op Stanvaste radio.

Bij de laatst gehouden verkiezingen in Suriname kreeg Simons 41.694 stemmen als lijsttrekker van de paarse partij. Hiermee was zij na Chan Santokhi (VHP) de kandidaat met meeste stemmen. Volgens de gewezen activist hangt alles af van het besluit van Simons om voor een tweede presidentstermijn te gaan.

Indien zij besluit niet opnieuw voor het presidentschap te gaan, zichzelf niet op de DNA-kandidatenlijst plaatst en de NDP een andere kandidaat naar voren schuift die onvoldoende draagvlak geniet onder de kiezers, kan dat volgens de gewezen activist problemen opleveren voor de partij. “Ze is in een goede tijd president geworden”, aldus Neus.