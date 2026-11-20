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Een automobilist is door de politie aangehouden nadat hij meerdere aanrijdingen had veroorzaakt aan de Hermitageweg en de Fajalobistraat in Suriname. Na een botsing tegen een mast vluchtte de man te voet, waarna omstanders de achtervolging inzetten.

Volgens de eerste informatie veroorzaakte de bestuurder eerst een aanrijding aan de Hermitageweg. Hij reed vervolgens met hoge snelheid door.

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Aan de Fajalobistraat volgde opnieuw een aanrijding, waarbij ook een andere personenauto en een vuilniswagen betrokken waren. Het voertuig van de doorrijder kwam vervolgens tegen een mast tot stilstand.

Op foto’s van de ravage is een witte personenauto te zien met zware schade aan de voorzijde. Het voertuig staat grotendeels op het trottoir. Een mast hangt schuin over het trottoir, met de kabels er nog aan.

De bestuurder vluchtte na de aanrijdingen in de richting van de Hirasinghstraat. Omstanders gingen achter hem aan, waarna de politie hem aanhield.

Volgens een ooggetuige was de man vermoedelijk onder invloed van alcohol en had hij een mes bij zich. Deze informatie is nog niet door de Surinaamse politie bevestigd. De politie doet ter plaatse onderzoek naar de aanrijdingen.