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Op zaterdag 21 en zondag 22 november 2026 viert Brasadag in de Maassilo in Rotterdam 51 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Het tweedaagse indoor festival brengt Caribische en Latin muziek, dans, cultuur en een grote foodmarkt. Tickets zijn verkrijgbaar via www.brasadag.nl.

Bands als La Rouge, Cache Royale, OG Explosion en Dejavu zijn enkele van de acts die optreden. De volledige line-up staat op www.brasadag.nl/line-up. In het foodcourt koken standhouders uit Suriname en de Caribische eilanden van het Koninkrijk, met onder meer roti, bara, saoto, pastechi, masoes en jerk chicken.

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“Brasa” betekent omhelzing, zowel in het Surinaams als in het Papiaments. Het festival, eerder bekend als Brasadey, trok in 2025 ongeveer 3.000 bezoekers in het Fenix Migratiemuseum. Dit jaar wordt Brasadag grotendeels op eigen kracht georganiseerd, met een kleine entreeprijs.

“Brasadag is een omhelzing van onze gemeenschap,” zegt organisator Miquil Tjon Kon Fat. “Iedereen die zich verbonden voelt met het Caribisch gebied is welkom om samen te vieren wie we zijn.”

Wanneer: zaterdag 21 en zondag 22 november 2026

Waar: Maassilo, Rotterdam

Tickets: Tickets van €10,00 voor volwassenen is al uitverkocht, dagtickets vanaf € 15,00; kinderen 4 t/m 12 jaar € 4,95; t/m 3 jaar gratis

Info: www.brasadag.nl