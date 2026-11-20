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De Surinaamse zanger Bryan Muntslag viert vandaag, vrijdag 20 november, zijn 55ste verjaardag. Hij kiest ervoor zijn verjaardag niet groots te vieren, maar in kleine kring, samen met familie en enkele goede vrienden. Voor de zanger is deze bijzondere dag vooral een moment van bezinning, dankbaarheid en reflectie op zijn leven en muzikale carrière.

‘Ik ga geen groot feest bouwen. Ik wil het klein houden, met een gezellig samenzijn in besloten kring. Het is ook een moment om terug te blikken op de afgelopen 55 jaar, wat ik allemaal heb bereikt en waar ik na mijn 55ste naartoe wil’, vertelt Muntslag.

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De zanger beschouwt het bereiken van deze leeftijd, vooral in goede gezondheid, als een grote zegen. ‘Als ik om mij heen kijk, zie ik vrienden die ziek zijn geworden of ons helaas zijn ontvallen. Sommigen hebben hun doelen niet kunnen bereiken. Ik ben daarom extra dankbaar dat ik op mijn 55ste een groot deel van mijn doelen heb kunnen verwezenlijken. Op sociaal, professioneel en muzikaal gebied mag ik niet ontevreden zijn.’ Ook zijn gezin is een belangrijke bron van geluk. Muntslag is dankbaar voor zijn vrouw, zijn twee studerende dochters en het feit dat hij zijn ouders nog bij zich mag hebben. ‘Ik ben God dankbaar voor alles wat ik heb.’

Muzikale hoogtepunten

Ook muzikaal heeft Muntslag een indrukwekkende loopbaan opgebouwd. Hij nam meerdere keren deel aan Suripop en eindigde drie keer in de top drie. Naar eigen zeggen is hij de enige artiest die dat heeft gepresteerd. Als zanger van ‘Ala ogri e tyari wan bun’ won hij Suripop XV. Met ‘Ini wan dren’ behaalde hij de tweede plaats tijdens Suripop VIII en met ‘Still Mine’ eindigde hij als derde bij Suripop XIV.

In 2024 maakte hij tijdens de 22ste editie van Suripop met ‘Kon w’gwe’ zijn debuut als componist. Daarnaast maakte Muntslag twee jaar deel uit van de Kasimex Houseband, waarna hij overstapte naar South South West. De twaalf jaar bij deze formatie, waarin hij optrad en reisde, beschouwt hij als een van de mooiste en succesvolste periodes uit zijn muzikale loopbaan. Daarna vervolgde hij zijn carrière als soloartiest.

Op zijn 55ste kijkt Bryan Muntslag met trots terug op wat hij heeft bereikt, maar hij kijkt ook vooruit. Zijn verjaardag is geen afsluiting, maar een nieuw moment om stil te staan bij zijn dromen en ambities. ‘Ik tel mijn zegeningen. Ik ben dankbaar voor het leven, mijn gezin, mijn gezondheid en alles wat ik tot nu toe heb mogen bereiken.’