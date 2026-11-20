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De politie in Suriname heeft donderdag een advocaat verhoord nadat een burger aangifte deed van bedreiging met een vuurwapen aan de Menkendam in Paramaribo.

De aangifte werd gedaan door een 69-jarige man. Hij verklaarde dat de advocaat hem woensdag 18 november tijdens een woordenwisseling op zijn perceel een vuurwapen tegen de borst zou hebben gedrukt.

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Naar aanleiding van de aangifte stelde de Surinaamse politie een onderzoek in en werd de advocaat voor verhoor naar het politiebureau overgebracht. De zaak werd vervolgens aan het Openbaar Ministerie voorgelegd voor overleg over een mogelijke inverzekeringstelling.

Volgens informatie die de redactie heeft ontvangen, is de advocaat na het verhoor heengezonden. Zijn vuurwapen zou wel in beslag zijn genomen. Wat de aanleiding was voor de woordenwisseling is niet bekend.