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In Suriname is een 21-jarige arbeider donderdag gewond geraakt tijdens werkzaamheden in het gebied Pakira. Een andere arbeider zou per ongeluk een brandkast van enige hoogte op hem hebben laten vallen.

Het slachtoffer werd na het ongeval met een helikopter naar Paramaribo vervoerd voor medische behandeling. De politie kreeg een melding dat een helikopter vanuit Pakira met een gewonde aan boord bij Gum Air zou landen. Volgens de melding zou het slachtoffer ernstig letsel hebben opgelopen.

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De politie begaf zich vervolgens naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar het slachtoffer Leandro werd aangetroffen.

De 21-jarige man was aanspreekbaar en verklaarde tegenover de politie dat hij te Pakira aan het werk was toen het ongeval met de brandkast met hem gebeurde. Hij had geen zichtbare uitwendige verwondingen, maar klaagde wel over rugpijn.