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Wanneer ben je écht Surinamer? Die gevoelige vraag staat centraal in de documentaire Dubbele schaar, die zondag 20 december op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden. Filmmaker Vincent Soekra gebruikt de discussie over Nederlandse Surinamers in het nationale voetbalelftal Natio om een onderwerp aan te snijden dat veel verder gaat dan het voetbalveld: de kloof tussen Surinamers in Nederland en in Suriname.

Sinds voetballers met Surinaamse wortels ook zonder Surinaams paspoort voor Natio kunnen uitkomen, komen twee werelden samen in het elftal. Maar daarmee is de discussie over afkomst en verbondenheid niet verdwenen. Wie wordt werkelijk als Surinamer geaccepteerd, en wie mag het land vertegenwoordigen? De ontwikkelingen rond Natio en het WK-voetbal van 2026 vormen de aanleiding voor Soekra’s persoonlijke zoektocht.

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Voor de in Rotterdam geboren filmmaker is dat geen abstract vraagstuk. Als kind in Suriname werd hij vanwege zijn Nederlandse tongval buitengesloten. Via het voetbal vond hij aansluiting. Toen hij jaren later terugkeerde om bij te dragen aan de ontwikkeling van het land, werd hij opnieuw geconfronteerd met de vraag of hij er wel echt bij hoorde.

In Dubbele schaar voert de zoektocht de kijker van Paramaribo naar Rotterdam, waarbij de ervaringen van Soekra worden verweven met de verwachtingen, successen en teleurstellingen rond Natio. De film onderzoekt of het voetbal de afstand tussen Surinamers in beide landen kan verkleinen of bestaande tegenstellingen juist blootlegt. Ook het koloniale verleden en het spanningsveld tussen een Nederlandse en Surinaamse identiteit komen aan bod.

Soekra (1967) werkte eerder als journalist bij de Ware Tijd, studeerde aan de Nederlandse Film en Televisie Academie en maakte producties over onder meer geschiedenis en cultureel erfgoed. Hij was betrokken bij evenementen als het Keti Koti Festival, Kwaku Summer Festival en Reggae Lake Festival en is voorzitter van Vereniging Ons Suriname en het Suriname Museum.

De documentaire is geproduceerd door DOXY FIXY in coproductie met de VPRO. Dubbele schaar is zondag 20 december om 22.40 uur te zien op NPO 2 en via NPO Start.