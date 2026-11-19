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De vondst van twee FAMAS-geweren tijdens een grote politieactie in het Sarakreekgebied heeft vandaag tot felle vragen geleid in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens een officieel politiebericht waren de zware wapens in beslag genomen tijdens een operatie waarbij onder meer zes verdachten wegens vuurwapenbezit werden aangehouden. Minister Uraiqit Ramsaran van Defensie verklaarde echter dat de FAMAS-geweren eigendom zijn van het Nationaal Leger en deel uitmaakten van een geheime militaire operatie. Die uitleg zorgde voor nieuwe vragen over wat zich precies in het gebied heeft afgespeeld.

De politie meldde dinsdag 17 november dat tijdens een vierdaagse operatie meerdere illegale goudkampen waren ontmanteld en dat zwaarbewapende mannen waren aangetroffen bij een winkel en een goudnederzetting. Volgens het Korps Politie Suriname verklaarden deze mannen dat zij de winkelier, diens bezittingen en de goudnederzettingen beveiligden. Zes verdachten werden aangehouden op verdenking van onder meer overtreding van de Vuurwapenwet en deelname aan een criminele organisatie. Op de lijst van in beslag genomen wapens stonden twee AK-47-geweren, twee FAMAS-groepswapens, pistolen, jachtgeweren en grote hoeveelheden munitie.

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Ramsaran sprak deze lezing over de FAMAS-geweren in DNA tegen. Hij bevestigde dat het om wapens van het Nationaal Leger gaat, maar ontkende dat zij waren gestolen of in handen van criminelen waren terechtgekomen. “Het zijn wapens van het Nationaal Leger. Het zijn geen gestolen wapens. Het is een geheime operatie die het Nationaal Leger draait”, verklaarde de minister. Vanwege het geheime karakter wilde hij geen verdere bijzonderheden geven. Volgens hem was er sprake van onjuiste berichtgeving vanuit de politie en is de situatie onder controle.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien vond dat de minister daarmee de tegenstrijdigheid tussen beide verklaringen niet had opgelost. Hij vroeg zich af hoe de politie kon melden dat de wapens bij een actie waren aangetroffen en in beslag genomen, terwijl Defensie zegt dat zij bij een geheime legeroperatie hoorden. “Dan liegt iemand. Dan spreekt iemand niet de waarheid. Of de minister of het persbericht dat eruit is gekomen”, zei Gajadien. Hij wilde weten of wapens mogelijk bij criminelen terecht waren gekomen of dat militairen werden ingezet om goudbedrijven te beveiligen. Voor geen van beide mogelijkheden is in de gegeven toelichting duidelijk bewijs geleverd.

Voormalig defensieminister en VHP-parlementariër Krishna Mathoera wees erop dat Suriname in september 2023 van Frankrijk FAMAS-geweren en munitie ontving als onderdeel van een militaire schenking ter waarde van ongeveer één miljoen euro. Volgens haar waren die wapens bestemd voor militaire taken, waaronder grensbewaking. Als geschonken wapens voor andere doeleinden in het binnenland worden gebruikt, kan dat volgens Mathoera het vertrouwen van Frankrijk en de defensiesamenwerking schaden. Zij meent uit de uitleg van Ramsaran te kunnen afleiden dat de betrokken geweren uit de Franse schenking komen en kondigde aan de regering en de procureur-generaal hierover aan te schrijven. Of het daadwerkelijk om precies die geschonken geweren gaat, is nog niet onafhankelijk vastgesteld.

Ook ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk wees op de serienummers waarmee de militaire wapens kunnen worden geïdentificeerd. Volgens hem moet daardoor eenvoudig zijn vast te stellen of de FAMAS-geweren uit de Franse donatie komen. Aanvankelijk uitte hij zorgen over mogelijke diefstal uit het legerdepot, maar hij merkte ook op dat inzet van militairen voor de beveiliging van bepaalde goudconcessies in het binnenland volgens hem niet ongebruikelijk is. Hij vond dat de politie met haar berichtgeving ten onrechte de indruk had gewekt dat de legerwapens bij criminelen waren aangetroffen.

Ramsaran bevestigde dat de wapens serienummers van het Nationaal Leger hebben en dat de legerbevelhebber, de korpschef en de procureur-generaal hierover met elkaar hebben afgestemd. De wapens bevinden zich volgens hem inmiddels weer bij het Nationaal Leger. Intussen vroegen ook andere parlementariërs om opheldering. Ingrid Karta-Bink (NDP) wilde weten in welke regeerperiode de wapens uit het magazijn zouden zijn verdwenen, Harriette Ramdien (VHP) vroeg hoe de politie bij een geheime legeroperatie kon ingrijpen en Kishan Ramsukul (VHP) wilde weten hoeveel goudconcessies door militairen worden bewaakt. Poetini Atompai (NPS) pleitte voor controle van de wapenvoorraad van het leger.