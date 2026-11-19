- Advertisement -

Een 60-jarige voormalige huisarts uit Den Haag krijgt zijn beroepsregistratie niet terug. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft opnieuw een verzoek van Dewparkash J. afgewezen. Daarmee mislukt ook zijn vierde poging om de maatregel uit 2015 ongedaan te maken.

De arts werd destijds uit het BIG-register geschrapt na ernstig grensoverschrijdend gedrag tegenover een patiënte. Een andere patiënt betrapte hem tijdens het incident, waarbij hij zijn broek en onderbroek had uitgetrokken. In 2018 kreeg hij van het gerechtshof een gevangenisstraf van zes maanden voor een poging tot ontucht.

- Advertisement -

Tijdens de strafzaak probeerde hij zichzelf vrij te pleiten met een verzonnen bijscholingscursus en een vervalste presentielijst.

J. voerde bij zijn nieuwe verzoek aan dat hij inmiddels was vrijgesproken van declaratiefraude. Volgens het tuchtcollege verandert dat niets aan de ernstige feiten waarop zijn verwijdering uit het register was gebaseerd. Het college rekent hem ook aan dat hij een andere patiënt misleidde door een lipbehandeling uit te voeren waarvoor hij niet bekwaam was.

De voormalige huisarts mag daarom niet opnieuw als arts aan de slag.