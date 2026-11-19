- Advertisement -

De vaak onderbelichte strijd van Hindoestaanse contractarbeiders tegen uitbuiting en onderdrukking staat donderdag 19 november centraal in een nieuwe documentaire op de Nederlandse televisie. In Vals Paradijs: Kracht geboren uit strijd onderzoeken de neven Feroz Amirkhan en Pavan Marhe hoe hun voorouders zich verzetten tegen het koloniale systeem dat na de afschaffing van de slavernij ook in Suriname werd toegepast. De documentaire wordt om 20.25 uur uitgezonden op NPO 2.

De twee makers, die Surinaams-Hindoestaanse wortels hebben, reizen ditmaal naar Zuid-Afrika en Mauritius. Daar gaan zij op zoek naar verhalen over het verzet van contractarbeiders en volgen zij onder meer het spoor van hun overgrootmoeder. Hun zoektocht laat zien dat de arbeiders niet alleen slachtoffer waren van zware omstandigheden, maar ook actief streden tegen het systeem waarin zij terecht waren gekomen.

- Advertisement -

Volgens Omroep ZWART groeide het verzet op verschillende plaatsen uiteindelijk uit tot een internationale beweging die bijdroeg aan het einde van de contractarbeid. De documentaire legt daarbij nadruk op moed, doorzettingsvermogen en de manier waarop de strijd van eerdere generaties nog altijd doorwerkt in de identiteit van hun nazaten.

Ook voor Suriname is deze geschiedenis van grote betekenis. Tussen 1873 en 1916 werden duizenden contractarbeiders vanuit Brits-Indië naar Suriname gebracht om op de plantages te werken. Hun komst heeft de bevolkingssamenstelling, cultuur en geschiedenis van het land blijvend beïnvloed.

De nieuwe productie is het vervolg op Vals Paradijs: Het verborgen verhaal van de Hindoestanen uit 2025. Die eerste documentaire werd bekroond met de Septimius Award voor beste korte documentaire. Waar de makers aanvankelijk vooral hun familiegeschiedenis en het lot van contractarbeiders onderzochten, richten zij zich nu nadrukkelijk op het verzet tegen de uitbuiting.

Het tweede deel beleefde op 10 november zijn première in het AFAS Circustheater in Scheveningen, tijdens een bijeenkomst onder leiding van Jörgen Raymann. De makers hebben ook aangegeven beide documentaires graag in Suriname te willen vertonen. Een concrete datum daarvoor is nog niet bekendgemaakt.

Vals Paradijs: Kracht geboren uit strijd is donderdag 19 november vanaf 20.25 uur te zien op NPO 2 en kan ook via NPO Start worden bekeken.