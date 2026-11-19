- Advertisement -

De Franse Afro-R&B-superster TAYC komt op zondag 22 november 2026 naar AFAS Live Amsterdam met zijn JOŸA Tour. Tijdens deze exclusieve Nederlandse show staan ook, Lucky Jones, Dylisa (live) & Nems en vele anderen op het podium. Daarnaast staat er een verrassingsoptreden op het programma.

Met het uitgebreide voorprogramma wordt AFAS Live een avond lang het podium voor Afrobeats, R&B en liveoptredens. Na een warm-up vanaf 19:00 uur nemen AFROLOSJES en Lucky Jones invites Dylisa (live) & Nems het publiek mee richting de hoofdshow van TAYC, die om 21:00 uur begint.

- Advertisement -

Op 15 mei verscheen JOŸA, een persoonlijk album met 20 tracks waarin TAYC terugkeert naar zijn Kameroense roots. Het project combineert zijn herkenbare “Afrolove”-sound met invloeden uit Afrobeats, R&B en traditionele Afrikaanse ritmes. In Amsterdam brengt hij deze muziek naar het podium, samen met de nummers waarmee hij internationaal doorbrak.

TAYC, geboren als Julien Bouadjie, groeide uit tot een van de bekendste Franstalige artiesten binnen Afro-R&B. In april 2023 gaf hij nog een uitverkocht soloconcert in Rotterdam Ahoy. Op 22 november keert hij terug naar Nederland voor een avond waarin zijn romantische sound en de band met zijn publiek centraal staan.

Fans kunnen zich verheugen op een liveshow met nieuwe muziek van JOŸA en grote hits als “N’y pense plus”, “Le Temps”, “Le Miel” en “D O D O”. Met het uitgebreide voorprogramma en een verrassingsoptreden belooft het een complete concertavond te worden voor liefhebbers van Afro-R&B. Tickets zijn verkrijgbaar via www.taycinconcert.nl en Ticketmaster.