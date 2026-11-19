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Er zijn opvallende nieuwe details naar buiten gekomen over de aanhouding van de Surinaamse artiest Sklaays. Volgens het Korps Politie Suriname zou de 40-jarige zanger, die officieel Jason Kemble heet, schoten hebben gelost op een wegrijdend koppel nadat een vrouw haar relatie met hem had beëindigd.

De aanleiding blijkt een ingewikkelde relationele kwestie te zijn. Uit het voorlopige politieonderzoek komt naar voren dat Sklaays een intieme relatie had met een vrouw terwijl haar partner in de gevangenis zat. Toen deze man weer op vrije voeten kwam, besloot de vrouw een punt achter haar relatie met de artiest te zetten. Dat zou bij Sklaays verkeerd zijn gevallen.

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De situatie liep vervolgens uit de hand toen de artiest naar de werkplek van de vrouw ging om haar ter verantwoording te roepen. Terwijl hij daar was, verscheen ook haar partner. Volgens de politie raakte Sklaays hierdoor kennelijk geëmotioneerd. Toen de vrouw en haar partner vervolgens samen in een voertuig vertrokken, zou hij meerdere schoten in hun richting hebben gelost.

Het schietincident vond plaats in de omgeving van de Chatterpalstraat in Paramaribo. Zoals Waterkant eerder meldde, werd niemand door de schoten geraakt, maar was er wel een kogelinslag vastgesteld.

Na het incident vertrok de vermoedelijke schutter van de locatie. Leden van het Quick Response Team (QRT) wisten hem woensdag 18 november korte tijd later bij zijn woning in het ressort Flora aan te houden. Tijdens de aanhouding werd een gasbuks aangetroffen en in beslag genomen. De politie heeft niet bekendgemaakt of dit ook het wapen is waarmee de schoten werden gelost.

Sklaays werd voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau Livorno. De politie onderzoekt de zaak verder.