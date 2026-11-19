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De kantonrechter in Suriname heeft advocaat Derrick Veira vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met aftrek van de tijd in voorarrest. Veira is veroordeeld wegens bedreiging.

De magistraat achtte de ten laste gelegde bedreiging, die zich op een politiebureau zou hebben voorgedaan, wettig en overtuigend bewezen. Op basis daarvan legde rechter Maytrie Kuldip-Singh de advocaat de bovengenoemde straf op.

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In een reactie op het vonnis laat advocaat Veira aan de redactie van Waterkant.Net weten het niet eens te zijn met de uitspraak. Hij heeft aangekondigd dat hij meteen in beroep is gegaan tegen de beslissing van de kantonrechter.

Veira zegt er alle vertrouwen in te hebben dat het recht bij het Surinaamse Hof van Justitie zal zegevieren.