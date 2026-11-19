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De Jamaicaanse dancehall-ster Popcaan heeft bevestigd dat hij op 23 december 2026 live zal optreden in Paramaribo tijdens Extravaganza – White Christmas Splash ’26. Het evenement vindt plaats in het André Kamperveen Stadion en belooft een groots muzikaal spektakel te worden tijdens de feestdagen. Naast Popcaan staan ook Byron Messia, RDX en Yung Bredda samen met diverse lokale acts op het programma.

De organisatie presenteert het evenement als een avond waarop internationale en Caribische artiesten samen het podium delen. Tickets zijn verkrijgbaar bij All Starzz, Asosyé, Alidjan (Nieuwweer), DJIS Slijterij (Meerzorg), Sisi (Menkendam), Mode in Su (Coesewijnestraat), MN Car Center (Kwattaweg), Radio Wi Roetoe (Frans Guyana), Loyalty Kledingzaak en ShoCon (Franchepanestraat).

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Volgens woordvoerder Olu ‘The Young One’ Abena gaat de kaartverkoop hard. De studentenkaarten zijn inmiddels uitverkocht. Reguliere tickets kosten momenteel SRD 1.500, maar worden vanaf 1 december verhoogd naar SRD 3.000. Golden Circle-tickets kosten nu US$ 100 en zullen vanaf dezelfde datum US$ 150 kosten. Black & Sexy Events roept bezoekers daarom op hun tickets tijdig aan te schaffen om teleurstelling te voorkomen.

Abena stelt dat dit evenement de grootste Caribische show van het jaar moet worden. De keuze voor het stadion is volgens hem bewust gemaakt, mede vanwege de verwachte grote opkomst en bezoekers uit het buitenland.

Black & Sexy Events heeft in het verleden verschillende internationale artiesten naar Suriname gehaald, waaronder Burna Boy, Davido, Kizz Daniel, Flavour, Ruger, Joeboy, Dexta Daps, Frenna en Lijpe.

Met Popcaan als headliner en een line-up vol internationale en lokale artiesten wordt Extravaganza – White Christmas Splash ’26 een van de concerten waar muziekliefhebbers deze decembermaand naar uitkijken.