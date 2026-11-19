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Politieman Afzal Ilahi is donderdag veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van de 33-jarige ondernemer Akash Jagroep in Nickerie. De tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht, wordt op de straf in mindering gebracht.

De rechter in Suriname legde daarmee een tien jaar hogere straf op dan de 20 jaar die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Ilahi gaat tegen het vonnis in beroep, aldus zijn advocaat Maureen Nibte.

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Jagroep werd op 14 oktober 2025 bij een appartementencomplex aan de Van Idsingaweg in Nickerie doodgeschoten. De schietpartij vond plaats tijdens een conflict bij het complex. Ilahi zou meerdere schoten hebben gelost met zijn dienstvuurwapen. Volgens het OM zat het slachtoffer op dat moment ongewapend in zijn voertuig.

Uit getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en andere onderzoeksbevindingen bleek volgens het OM dat Ilahi de schoten had gelost. Ballistisch onderzoek wees volgens het OM bovendien uit dat de aangetroffen hulzen zeer waarschijnlijk afkomstig waren uit het dienstwapen van de politieman.

Het OM kwalificeerde het feit als doodslag, omdat voorbedachte raad volgens de vervolgingsinstantie niet kon worden bewezen. Wel rekende het OM Ilahi zwaar aan dat hij als politiefunctionaris een wapen zou hebben gebruikt dat hem voor zijn werk ter beschikking was gesteld.

Advocaat Maureen Nibte bepleitte onder meer dat het OM niet-ontvankelijk moest worden verklaard. De raadsvrouw bevestigde in een gesprek dat haar cliënt in beroep zal gaan tegen de zware straf.

De zaak werd ter terechtzitting behandeld door kantonrechter Eric Rudge, die ook het vonnis wees. De uitspraak werd donderdag echter uitgesproken door rechter Roy Elgin, die momenteel als strafrechter in Nickerie werkzaam is.