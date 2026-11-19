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Zijn vrijheid duurde amper drie uur. De 25-jarige B.T. keerde kort na zijn vrijlating terug naar het politiebureau Paradise in Nickerie met eten voor arrestanten. Maar bij een controle ontdekten agenten iets opvallends: in een pak brood zat een witachtige stof verborgen, vermoedelijk cocaïne.

De man was eerder aangehouden wegens overtreding van de Wet Economische Delicten in Suriname. Nadat hij zijn straf had uitgezeten, kwam hij op woensdag 18 november 2026 vrij. Ongeveer drie uur later stond hij opnieuw op het politiebureau, ditmaal met voedingsmiddelen die volgens hem bestemd waren voor de mensen in het cellenhuis.

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Bij de gebruikelijke controle van het eten stuitten politiemedewerkers op de zorgvuldig verstopte substantie. Volgens de politie probeerde B.T. daarmee vermoedelijk verdovende middelen het cellenhuis binnen te smokkelen. Of het daadwerkelijk om cocaïne gaat, moet nog worden vastgesteld.

De agenten namen zowel de etenswaren als de vermoedelijke drugs in beslag. B.T. werd opnieuw aangehouden en is op donderdag 19 november, na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld wegens verdenking van overtreding van de Wet Verdovende Middelen.