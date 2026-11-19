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Een spelletje met een aansteker heeft maandagmiddag 16 november aan de Hoyweg in Suriname grote gevolgen gehad. Een vierjarig jongetje zou een papiertje hebben aangestoken dat vervolgens op een matras terechtkwam. Binnen korte tijd greep het vuur om zich heen en brandde de woning, inclusief de volledige inboedel, af.

Op het moment dat de brand ontstond, bevonden zich drie minderjarige kinderen in het huis te Para. Volgens de verklaring van het oudste kind lagen zij op een matras in een kamer toen zijn vierjarige broertje met de aansteker speelde. Nadat het brandende papiertje op het matras was gevallen, verspreidden de vlammen zich snel.

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De drie kinderen konden nog op tijd naar buiten rennen, meldt de Surinaamse politie.

Hun moeder was op dat moment niet thuis. Ondanks de omvang van de brand raakte niemand gewond. De laagbouwwoning, gebouwd van steen, hout en cementplaten, ging volledig verloren. Het huis was niet tegen brand verzekerd.

Na de melding ging de politie van bureau Rijsdijk ter plaatse. De brandweer verrichtte nablussingswerkzaamheden en ook de afdeling Forensische Opsporing werd ingeschakeld. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden van de brand verder.