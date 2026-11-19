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VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) opheldering gevraagd over de recente uitzetting van een groep mennonieten naar Bolivia. Hij wil onder meer weten wie opdracht heeft gegeven voor het charteren van een vliegtuig, uit welk land dit toestel afkomstig was en welk bedrag daarmee gemoeid is geweest.

Daarnaast vraagt Jogi zich af of de uitvoering van de uitzetting in overeenstemming was met de Vreemdelingenwet, aangezien de kantonrechter in een vonnis van 9 november heeft vastgesteld dat de Staat Suriname onrechtmatig heeft gehandeld door de mennonieten op 31 oktober uit te zetten, terwijl hun verzoek om rechterlijke bescherming nog niet was behandeld.

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Ook het belemmeren van de toegang van advocaat Derrick Veira tot zijn cliënten is door de rechter als onrechtmatig aangemerkt.

“Hoe heeft de lease van het vliegtuig plaatsgevonden? Wie heeft daarvoor gezorgd? Wie heeft beslist of bepaald dat we een vliegtuig krijgen uit land A en voor welk bedrag om de uitzetting te doen plaatsvinden? Nu is er een vonnis van de rechter. Is de uitvoering van de uitzetting in strijd met onze Vreemdelingenwet?”, vroeg Jogi.

Voormalig minister van Justitie en Veiligheid Harish Monorath had enkele dagen vóór de uitzetting al aangegeven dat de overheid ongeveer SRD 1 miljoen had uitgegeven aan het vervoer van de mennonieten uit het Masoniagebied. Alleen al voor de oversteek per boot moest volgens hem SRD 3.000 per voertuig per enkele reis worden betaald.