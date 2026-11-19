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Twee broers zijn donderdag op klaarlichte aan de Rodastraat in Suriname door twee gewapende en gemaskerde criminelen overvallen en beroofd van hun gouden halskettingen. De daders, die zich op een bromfiets verplaatsten, maakten twee halskettingen buit.



Vernomen wordt dat de slachtoffers, die ondernemers zijn en zich tevens bezighouden met het installeren van camerasystemen, op de locatie bezig waren met het plaatsen van beveiligingscamera’s.



Nadat zij hun werkzaamheden hadden afgerond en bezig waren met opruimen, stopte een zwarte bromfiets voor de woning. Kort daarna betraden het duo, volledig in het zwart gekleed en met hun gezichten bedekt, afzonderlijk het terrein.



Één van de daders haalde een vuistvuurwapen tevoorschijn en sommeerde de broers rustig te blijven. De tweede verdachte, die eveneens gewapend was, richtte zich één van de broers.



Uit vrees voor hun leven werkten de slachtoffers mee. De verdachten trokken vervolgens bij beide broers de halskettingen en maakten zich uit de voeten.



Na de daad renden de verdachten afzonderlijk weg. Één van hen nam plaats op de bromfiets, waarna ook de tweede verdachte opstapte. Tijdens hun vlucht richtte één van de rovers zijn vuurwapen nog in de richting van de slachtoffers. Vervolgens reden zij weg richting de Fajalobistraat.



De politie van Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding wordt gewerkt.