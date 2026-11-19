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Het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak Koopkrachtversterking heeft geleid tot de aanhouding van drie vrouwelijke ambtenaren van het Surinaamse ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het Gemengd Onderzoeksteam van het Korps Politie Suriname (KPS) pakte de drie vrouwen maandag 16 november op.

Het gaat om de ambtenaren J.A., J.S. en O.A. Volgens een politiebericht van woensdag 18 november zijn zij na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

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De politie heeft nog niet bekendgemaakt van welke strafbare feiten de vrouwen precies worden verdacht. Ook is niet duidelijk welke functies zij op het ministerie bekleden en of er mogelijk andere personen bij de zaak betrokken zijn.

Het onderzoek wordt voortgezet.