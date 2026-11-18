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De autoriteiten in Suriname hebben in de vroege ochtend van dinsdag 17 november twee bekenden van de politie aangehouden en overgedragen aan de recherche van Paramaribo.

De verdachten, de 46-jarige R.C. en de 39-jarige G.O., reden in een witgelakte Toyota Vitz en werden na een melding van diefstal klemgereden.

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In het voertuig trof de politie kledingstukken aan. Na verder onderzoek werd een schuiladres van de verdachten achterhaald, waar tal van breekwerktuigen en kapotte hangsloten werden aangetroffen en in beslag genomen.

De politie vermoedt dat de twee verdachten mogelijk meer strafbare feiten op hun kerfstok hebben. Beiden zijn in afwachting van het verdere onderzoek in verzekering gesteld.