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De hoge investeringskosten voor de aanleg van steigers vormen volgens minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) de reden waarom een ondernemer nog geen toestemming heeft gekregen om een nieuwe veerverbinding tussen Paramaribo en Commewijne op te zetten.

Hoewel de regering positief staat tegenover het initiatief, beschikt het ministerie niet over de financiële middelen om de benodigde steigers aan te leggen. Nu de ondernemer heeft aangegeven bereid te zijn zelf in de investering te voorzien, kijkt Tsang uit naar een nieuw gesprek om de mogelijkheden voor de veerverbinding te bespreken.

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“Ik heb die zekere meneer vanaf het begin op het ministerie ontvangen. In eerste instantie vroeg hij mij om die steigers te bouwen, zodat hij zijn boot kon inzetten. Maar we hadden daar de middelen niet voor en dat heb ik hem ook voorgehouden. We willen graag dat er een veerboot komt, maar de steigers die hij daarvoor wilde hebben voor zijn veerboot waren zodanig dat het een hele grote investering zou worden.

Ik heb hem toen voorgehouden dat we dat geld niet hebben. Nu zegt die meneer dat hij wel wil investeren, dus ik kijk uit naar weer een gesprek met die meneer”, zei Tsang in het programma Bakana Tori.

Het merendeel van de mensen dat dagelijks vanuit Commewijne via de Wijdenboschbrug naar Paramaribo reist, werkt in het centrum van de hoofdstad. Dit leidt vooral tijdens de spitsuren tot lange files, een hoger brandstofverbruik en toenemende irritatie onder weggebruikers.

Een optie om de file en de drukte weg te nemen van de brug en de Van ’t Hogerhuysstraat is om weer een veerverbinding in te stellen. De formele veerboot tussen Paramaribo en Meerzorg werd na de oplevering van de Wijdenboschbrug in 2000 opgeheven.

Alhoewel diverse regeringen de afgelopen jaren steeds een budget in hun begrotingen hebben opgenomen om de veerverbinding tussen Paramaribo en Meerzorg weer nieuw leven in te blazen, is dit project tot op heden in de kast gebleven. Een ander project is ook nog de aanleg van een tweede brug over de Suriname rivier.