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Het Surinaamse bridgeteam heeft vier van de twaalf wedstrijden gewonnen tijdens de derde editie van het internationale online toernooi Small Federations Online Open Teams. Suriname versloeg onder meer Panama en Mexico, maar moest in de overige acht duels zijn meerdere erkennen in de tegenstanders. Volgens de Surinaamse Bridge Bond (SBB) vielen de prestaties dit jaar tegen in vergelijking met de vorige editie.

Het toernooi werd van 15 tot en met 25 oktober 2026 georganiseerd door de World Bridge Federation (WBF). In totaal deden 33 teams uit verschillende landen mee. De competitie is bedoeld om ook landen met beperkte financiële middelen de kans te geven aan internationale bridgewedstrijden deel te nemen. Elk land mocht één team afvaardigen.

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Suriname behaalde overwinningen op Panama (20,00 tegen 0,00), Mexico (15,58 tegen 4,41), Bolivia (11,05 tegen 8,95) en Barbados (17,08 tegen 2,92). Daartegenover stonden nederlagen tegen Koeweit, Saudi-Arabië, Tunesië, Martinique, Guadeloupe, Georgië, Roemenië en Kroatië. Over de twaalf wedstrijden verzamelde het Surinaamse team in totaal 94,12 wedstrijdpunten, uitgedrukt in Victory Points (VP).

De ploeg bestond uit aanvoerder Jivan Adhin en de spelers Rakesh Soekhai, Stephen Haripersad, Jan Huijerman, Jagdies Harpal, Ratan Kalka en Ann Meyer. De technische begeleiding en supervisie waren in handen van Inoca Rusland. De wedstrijden werden gespeeld via het online platform RealBridge, vanuit de faciliteiten die Digicel Business aan de SBB beschikbaar stelde.

Bij de tweede editie in oktober 2025 eindigde Suriname als 21ste van 34 deelnemende landen. De bond geeft aan dat het ditmaal minder goed ging, maar vermeldt geen definitieve eindklassering. Desondanks noemt de SBB de deelname waardevol, omdat de Surinaamse bridgers opnieuw internationale wedstrijdervaring konden opdoen en zich met teams uit andere landen konden meten.