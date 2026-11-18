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VHP-parlementariër Dew Sharman vindt dat politieambtenaren in Suriname die momenteel worden ingezet voor andere werkzaamheden, grotendeels moeten worden teruggehaald naar de politieorganisatie en ingezet voor het reguliere politiewerk. Hij doelt onder meer op agenten die belast zijn met de beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders en politieambtenaren die op verschillende afdelingen administratieve werkzaamheden verrichten.

Dergelijke administratieve taken, zoals bijvoorbeeld de registratie van wapens en vreemdelingen, kunnen volgens hem grotendeels worden overgenomen door burgerpersoneel, onder supervisie van één of twee politieagenten. Volgens Sharman moet de beschikbare politiecapaciteit zoveel mogelijk worden benut en ingezet voor de indamming van de verruwende criminaliteit.

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“Dus als er manschappen tekort zijn, dan heb je mogelijkheden nu om manschappen elders te halen voor de bestrijding van de criminaliteit. Want als er zelfs op scholen leerkrachten worden beroofd, dan is het hek van de dam. Nu moet serieus de interventie ter hand genomen worden, want het is erg traumatisch. Dit gaat te ver en deze verregaande situatie brengt met zich mee dat we acuut en hard moeten optreden”, zei Sharman in een interview op TBN.

Volgens de VHP’er moet de regering ook kijken naar waar zij kan bezuinigen om acute interventies te plegen. Hij noemt bijvoorbeeld infrastructurele projecten die niet zo dringend van aard zijn en voorlopig on hold kunnen worden gezet, zodat deze financiële middelen gebruikt kunnen worden voor de aanschaf van voertuigen voor de politie.

“Als je nu een x-aantal wegen niet kunt bezanden… misschien moet dat dan even on hold gezet worden. Misschien moet je dat geld werkelijk gebruiken om auto’s en ander materieel voor de politie aan te schaffen. Dus niets doen is geen optie, want het volk lijdt. De criminelen hebben de beste tijd nu op dit moment. Als je ziet wat er allemaal geregistreerd wordt aan criminaliteit, dan denk ik dat je nu… los van het groter veiligheidsplan… een acuut veiligheidsplan moet hebben dat je moet uitrollen om de criminelen voor te zijn”, aldus Sharman.