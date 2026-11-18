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Het Korps Politie Suriname (KPS) gaat bij de veiligheidsaanpak rond de komende feestdagen nauwer samenwerken met het Nationaal Leger. Militairen zullen de politie ondersteunen bij surveillances, roadblocks en verkeerscontroles om de aanwezigheid van veiligheidsdiensten op strategische locaties te versterken.

De politie en vertegenwoordigers van het leger hebben hierover donderdag 12 november afspraken gemaakt. Volgens het KPS zijn op basis van veiligheidsplannen al verschillende acties voorbereid. De uitvoering zal plaatsvinden in samenwerking met het Nationaal Leger en het Directoraat Nationale Veiligheid.

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De gezamenlijke aanpak volgt op een opdracht van de president van Suriname om de samenwerking tussen de veiligheidsdiensten te intensiveren. Bij de inzet wordt gebruikgemaakt van beschikbare informatie en analyses om te bepalen waar en hoe de diensten optreden.

Naast toezicht en handhaving wordt ook ingezet op het voorkomen van onveilige situaties. De politie wil nadrukkelijk zichtbaar en aanspreekbaar zijn, zodat burgers bij problemen gemakkelijk een beroep op agenten kunnen doen. Het KPS benadrukt dat de samenwerking bedoeld is om de openbare orde en veiligheid te bevorderen.