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Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Business (BIS) stelt dat de regering-Simons-Rusland het tempo opvoert bij het versterken van de positie van Suriname in het grensgeschil met Guyana over het Tigri-gebied.

Volgens de bewindsman zijn opeenvolgende regeringen hiermee bezig geweest, maar worden onder de huidige regering nadrukkelijker en gerichter stappen gezet. Hierover zal De Nationale Assemblee (DNA) binnenkort worden geïnformeerd.

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“Tigri is niet van ons afgepakt. Tigri is Surinaams grondgebied. Daar staat Suriname voor en dat zullen we blijven bewaken. Het zal ook niet zo zijn dat er vijftig jaar lang niets is gedaan. Opeenvolgende regeringen hebben enkele stappen gezet om de positie verder te versterken. Deze regering doet dat ook en wellicht zelfs intensiever, op verhoogd tempo en met hardere en duidelijkere stappen.

En wij gaan u binnenkort daarover informeren”, zei Bouva dinsdag bij de behandeling van de ontwerpwet houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika inzake de ondersteuning bij het onderscheppen van burgerluchtvaartuigen in het kader van de bestrijding van illegale drugshandel.

De bewindsman reageerde hiermee op opmerkingen van VHP-parlementariër Dew Sharman, die aangaf dat wat dit grensgeschil betreft, de soevereiniteit van Suriname wel door anderen is afgepakt terwijl Suriname al vijftig jaar daar niets tegen heeft kunnen doen. “Laat mij duidelijk en helder zijn dat wij op geen enkele wijze enige concessie maken om onze soevereiniteit uit handen te geven. Dat mag nooit gebeuren”, zei Sharman.