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De George Asinschool aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname is aangepakt met financiële steun van de Staatsolie Foundation. Het renovatieproject kwam volgens verkregen informatie op gang nadat een ouder, mevrouw Martha Tieto, bij de stichting een aanvraag indiende om de school te laten opknappen.

De aanvraag werd goedgekeurd, waarna de Staatsolie Foundation de benodigde middelen beschikbaar stelde. De begeleiding van het project was in handen van Latoya Baarh van de stichting. Aannemingsbedrijf O. Pansa verzorgde de technische uitvoering van de werkzaamheden.

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De staat van het schoolgebouw was eerder al onderwerp van zorg. Bij een bezoek in januari 2025 wees toenmalig onderwijsminister Henry Ori op ernstige gebreken, waaronder door houtluizen aangetaste lokalen, slechte verlichting en beschadigde plafonds. Hij kondigde destijds aan de technische dienst van het ministerie naar de school te sturen.

De George Asinschool kwam begin 2025 ook in het nieuws omdat er een bijzonder onderwijsproject van start ging voor leerlingen met een gehoorbeperking. Met de renovatie wordt opnieuw aandacht besteed aan de leeromgeving van de school.

Inmiddels zijn twee vleugels van de George Asinschool gerenoveerd. Twee andere vleugels moeten echter nog worden aangepakt. “Er wordt momenteel gezocht naar donateurs die bereid zijn financieel bij te dragen, zodat ook de resterende vleugels kunnen worden gerenoveerd”, aldus Martha Tieto tegenover de redactie van Waterkant.Net.