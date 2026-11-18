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Suriname staat na bijna vijf jaar opnieuw op de beoordelingslijst van de internationale kredietbeoordelaar Fitch Ratings. Het Amerikaanse bureau heeft het land een B- toegekend voor zijn kredietwaardigheid op lange termijn, zowel in buitenlandse als in lokale valuta. Voor de korte termijn geldt een B. De vooruitzichten zijn positief, wat betekent dat Fitch ruimte ziet voor een hogere beoordeling. Tegelijkertijd is B- nog altijd een speculatieve rating: geld lenen aan Suriname brengt volgens deze indeling aanzienlijke risico’s met zich mee.

De regering spreekt van een belangrijke stap omhoog na bijna zes jaar zonder samenwerking met Fitch, maar de officiële documenten laten een iets ander tijdsverloop zien. Op 25 januari 2022 bevestigde Fitch nog de status RD, oftewel Restricted Default, en trok het bureau vervolgens de ratings in. Dat gebeurde omdat Suriname volgens Fitch niet langer deelnam aan het beoordelingsproces, waardoor het bureau onvoldoende informatie had.

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De nieuwe rating werd op 16 november 2026 officieel gepubliceerd, bijna vier jaar en tien maanden later. De verwijzing naar april 2021 als laatste beoordeling is dus niet volledig juist: toen werd Suriname naar RD verlaagd, maar in januari 2022 volgde nog een bevestiging. Technisch gaat het nu om een nieuw toegekende rating, niet om een verhoging van een bestaande Fitch-rating.

De omslag is niettemin aanzienlijk vergeleken met de schuldencrisis. In april 2021 stelde Fitch vast dat Suriname 49,8 miljoen Amerikaanse dollar aan verschuldigde betalingen op internationale obligaties niet had voldaan. De huidige B–beoordeling betekent dat het land weer buiten die wanbetalingscategorie valt. Fitch had Suriname overigens ook in 2019 al een B- gegeven, voordat de kredietwaardigheid tijdens de financiële problemen sterk verslechterde.

Het optimisme van Fitch steunt vooral op de verwachte offshore-olieproductie. Het bureau voorziet dat het GranMorgu-project medio 2028 van start gaat en voor een sterke toename van de economische activiteit en staatsinkomsten zorgt. Fitch rekent voor 2026 en 2027 op ongeveer 4 procent economische groei per jaar, gevolgd door een groei van 28 procent in 2028. Ook verwacht het bureau dat de staatsschuld daalt van 105,3 procent van de omvang van de economie in 2025 naar 53,7 procent in 2028. Het begrotingstekort van 3,4 procent in 2026 zou dan omslaan in een overschot van 1,6 procent.

Bij die cijfers hoort een belangrijk voorbehoud: het zijn verwachtingen, geen al behaalde resultaten. Fitch wijst op verbeterde afspraken rond de schulden en op een speciale rekening van 475 miljoen Amerikaanse dollar waaruit de rente op internationale staatsobligaties tot en met 2028 kan worden betaald. Daarmee ontstaat financiële ademruimte, maar het land blijft afhankelijk van een beperkte groep geldschieters. Ook kan een vertraging van de olieproductie de gunstige prognoses onder druk zetten.

Bovendien klinkt in het rapport stevige kritiek door. Fitch noemt de beperkte capaciteit van overheidsinstellingen, zwaktes in het financieel beleid en de nog onvoltooide invoering van regels voor het beheer van toekomstige olie-inkomsten. De inflatie bedroeg in september 2026 nog 7,3 procent, tegenover gemiddeld 4,4 procent bij vergelijkbare landen met een B-rating. Ook de financiële problemen bij bepaalde staatsbedrijven en het risico dat de regering toekomstige olieopbrengsten te snel uitgeeft, blijven aandachtspunten. Een positief vooruitzicht is daarom geen toezegging dat Suriname binnenkort automatisch een hogere rating krijgt.

Bijzonder is ook de manier waarop Fitch de nieuwe beoordeling registreert. Het bureau bestempelt deze als ‘unsolicited’, wat betekent dat de rating niet formeel op verzoek van de beoordeelde staat is aangevraagd. Fitch vermeldt tegelijkertijd dat Suriname wel meewerkte aan het beoordelingsproces en dat de analisten toegang hadden tot interne documenten en de betrokken leiding. Dat is een wezenlijk verschil met januari 2022, toen de deelname juist was stopgezet.

De ontwikkeling staat niet op zichzelf. Kredietbeoordelaar S&P Global Ratings verhoogde op 9 november de rating van Suriname van CCC+ naar B-, met stabiele vooruitzichten. Twee grote internationale bureaus beoordelen het land nu dus op hetzelfde langetermijnniveau, al is Fitch optimistischer over de richting. Voor Suriname is dat een teken van hersteld financieel vertrouwen, maar geen bewijs dat alle economische problemen zijn opgelost. Of de positieve verwachtingen werkelijkheid worden, zal vooral afhangen van het olieproject, de beheersing van de overheidsuitgaven en de manier waarop toekomstige inkomsten worden beheerd.