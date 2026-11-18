- Advertisement -

Een DAF-truck die woensdagmiddag vanuit Afobaka richting Paramaribo reed, is op de Bouterse Highway in Suriname in brand gevlogen.

Volgens verkregen informatie ontdekte de chauffeur plotseling vlammen ter hoogte van de rechtervoorband. Hij bracht de vrachtwagen onmiddellijk tot stilstand, maar binnen enkele seconden stond het hele voertuig in brand.

- Advertisement -

Brandweerlieden waren op het moment van schrijven bezig met bluswerkzaamheden. Bij het incident raakte niemand gewond.

De politie van Paranam is ter plaatse om onderzoek te doen.