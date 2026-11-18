- Advertisement -

De politie in West-Suriname waarschuwt automobilisten en andere weggebruikers voor ernstige rookontwikkeling op de Oost-Westverbinding in Nickerie. Nabij het grindgedeelte ter hoogte van de Middenstandspolder woedt volgens de politie een bosbrand, waardoor het zicht op de weg sterk wordt belemmerd.

Vooral bestuurders die over dit traject rijden, worden dringend opgeroepen extra voorzichtig en alert te zijn. De dichte rook kan het zicht zodanig beperken dat gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan.

- Advertisement -

De Surinaamse politie vraagt weggebruikers om hun volledige medewerking en begrip, zodat aanrijdingen en andere ongevallen kunnen worden voorkomen.