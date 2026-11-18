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De 21-jarige Urven Djojopawiro uit Lelydorp is afgelopen zondag overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), nadat hij die middag rond 15.00 uur betrokken was geraakt bij een eenzijdig ongeval met een bromfiets. Dit gebeurde bij het Motorsport Park, ter hoogte van mast 35 aan de Avobakaweg in Suriname.

De jongeman die als ‘Buda’ bekend stond in de Surinaamse racewereld en twee jaar geleden ook al betrokken was bij een zwaar ongeval, reed met zeer hoge snelheid op een bromfiets. Op een gegeven moment viel hij op het wegdek en liep daarbij ernstig letsel aan het hoofd op.

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De politie van Paranam werd die avond van zondag 15 november rond 23.00 uur in kennis gesteld van zijn overlijden. De precieze toedracht van het ongeval is niet vastgesteld. Op beelden gedeeld via sociale media is wel te zien dat hij met een bromfiets aan het racen was.

Zijn lichaam is op 17 november, na overleg met het Openbaar Ministerie, aan de nabestaanden afgestaan waarna de uitvaart plaatsvond. Het onderzoek naar het ongeval wordt voortgezet.