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De Surinaamse zanger Skilliyouth Atje, wordt ervan verdacht na een woordenwisseling vier schoten te hebben gelost op een man die bekendstaat als Watson. Het schietincident zou hebben plaatsgevonden aan de Toekomstweg in het ressort Livorno.

Volgens de eerste melding van de Surinaamse politie ontstond er een woordenwisseling tussen de twee mannen, waarna de artiest een vuistvuurwapen zou hebben getrokken en vier keer in de richting van Watson zou hebben geschoten.

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Het slachtoffer werd niet geraakt en kwam met de schrik vrij. De verdachte zou na het incident zijn gevlucht en was volgens de melding nog voortvluchtig.

Wat de aanleiding voor de ruzie was en wat zich precies tussen de mannen heeft afgespeeld, is nog niet bekend.