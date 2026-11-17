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Een 45-jarige visser is volgens zijn aangifte aan de Pronkweg in Suriname, ter hoogte van winkel Roy, mishandeld en beroofd van SRD 7.000 die hij kort daarvoor bij Suribet had gewonnen. De man, G.D., beschuldigt een taxichauffeur die bekendstaat als Rasta van de beroving. De politie van Nieuw-Amsterdam heeft afgelopen weekend aangifte van diefstal met geweld opgenomen.

Volgens G.D. bevond hij zich samen met Rasta bij winkel Roy. Voordat de taxichauffeur vertrok om een rit uit te voeren, vroeg de visser hem om SRD 200 te lenen om daarmee bij Suribet te spelen. Rasta stemde hiermee in en gaf hem het gevraagde bedrag.

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Met het geleende geld won G.D. naar eigen zeggen SRD 7.000. Nadat hij het bedrag van de winkelier had ontvangen, keerde Rasta terug. Toen de taxichauffeur hoorde hoeveel de visser had gewonnen, eiste hij het geld op. Volgens de aangever beweerde Rasta dat de volledige winst hem toebehoorde.

G.D. weigerde zijn winst af te staan en gaf de taxichauffeur alleen de geleende SRD 200 terug. Daarop ontstond een woordenwisseling, waarbij Rasta de visser volgens de aangifte zou hebben mishandeld. Vervolgens zou hij de 7.000 Surinaamse dollar hebben meegenomen en zijn vertrokken.

Het slachtoffer klaagde na het incident over pijn. Bij onderzoek werden echter geen zichtbare verwondingen vastgesteld.

De politie van Nieuw-Amsterdam heeft de zaak voor verder onderzoek overgedragen aan de Recherche Oost.