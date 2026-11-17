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Jurist en oud-minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos vindt dat de regering, gelet op de toenemende verruwing van de criminaliteit en het tekort aan politievoertuigen, andere prioriteiten moet stellen bij de aanschaf van materieel voor het Korps Politie Suriname (KPS).

Volgens haar hoeft de politie niet per se te beschikken over dure pick-ups, maar kan ook worden gekozen voor kleinere en goedkopere voertuigen, zoals een tweedehandse Toyota Vitz. Op die manier kan de politie met de beschikbare middelen meer voertuigen inzetten om te surveilleren en sneller uitrukken bij meldingen van diefstal, berovingen en andere criminele incidenten.

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“Ik ben ook ooit minister geweest van Justitie en Politie en toen had je ook een groeiend moment van de alledaagse onveiligheid. Het heeft wel ertoe geleid dat ik keihard die kleine Vitz-auto’s, tweedehands, heb laten kopen. Ik heb met de president toen gesproken en in de ministerraad. Het ging om 40 of 50 stuks voor de politie. Zodat ze uit konden rijden. Ik ben niet gaan kijken naar die dure auto’s die Chan Santokhi nog gekocht had”, zei Van Dijk-Silos in het programma Retrospectie op LIMFM.

De voormalige minister van Justitie en Veiligheid, Harish Monorath, heeft in de afgelopen maanden vaker kritiek geuit op de pick-ups die tijdens de vorige regeerperiode zijn gekocht. Monorath stelde toen dat veel van de auto’s mankementen vertonen, te hoge reparatiekosten hebben en bovendien niet in de gewenste A1-conditie door de verkoper zijn geleverd.

Van Dijk-Silos begrijpt dat de politie mogelijk niet in kleine voertuigen zoals een Toyota Vitz wil rondrijden en liever beschikt over snellere auto’s, zoals Porsches. Volgens haar moet echter ook rekening worden gehouden met de huidige omstandigheden. Nu er onvoldoende politievoertuigen beschikbaar zijn, zal de regering creatief moeten omgaan met de middelen die er wel zijn en roeien met de riemen die voorhanden zijn.

De auto’s die in haar periode als minister zijn aangekocht, werden door drie autohandelaren wel in A1-conditie geleverd. “Ze hebben hard gewerkt en er was geen drama meer dat er geen auto kon uitrijden. De bureaus moeten kunnen uitrijden als er een klacht is of iets wordt gemeld. Maar dat kan nu niet meer”, aldus Van Dijk-Silos.