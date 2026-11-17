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Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft er 203 adspirant-agenten bij. De politierekruten werden maandag 16 november tijdens een bijeenkomst op de Politieacademie bevorderd en zetten daarmee een volgende stap in hun loopbaan bij de politie.

Drie rekruten sprongen er bij de bevordering uit meldt de Surinaamse politie. Bendt Shafia, Manberg Rosano en Jiawan Prawesh behoorden volgens het KPS tot de drie best geslaagden van de groep.

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Voorafgaand aan de bevordering werden de nieuwe adspirant-agenten toegesproken door verschillende leidinggevenden en vertegenwoordigers van politie en justitie. Onder hen waren politiebondsvoorzitter Revelino Eijck, waarnemend korpschef Rishie Akkal, directeur Bies Somai van Justitie en Veiligheid en procureur-generaal Garcia Paragsingh.

De korpsleiding feliciteerde de 203 bevorderde rekruten en gaf hun een duidelijke boodschap mee: verschijn representatief op het werk, behandel burgers beleefd en blijf tijdens de uitvoering van politietaken altijd waakzaam.