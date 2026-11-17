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Advocaat Derrick Veira heeft dinsdag zijn cliënt Damian W. naar de afdeling Kapitale Delicten gebracht. Tegen de man was een interne opsporing gelast in verband met de roofmoord op een 33-jarige Chinese ondernemer aan de David Simonsstraat in Suriname.

D.W. zou de beschikking hebben gehad over het voertuig dat bij de roofmoord is gebruikt. Veira bevestigde dat zijn cliënt na zijn komst bij de politie is aangehouden en in verzekering gesteld.

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Met deze aanhouding heeft de Surinaamse politie inmiddels drie verdachten aangehouden. De eerste verdachte, T.V., werd vorige week door het Arrestatieteam (AT) en het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) opgepakt. De aanhouding volgde op informatie die door verschillende inlichtingendiensten was uitgewerkt.

Ook een vrouw, A.T., is aangehouden en in verzekering gesteld. Zij zou de auto hebben gehuurd die bij de beroving werd gebruikt.