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Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij bij de RBC Bank aan de Jozef Israëlstraat in Suriname heeft opnieuw tot een aanhouding geleid. Ditmaal gaat het niet om de schutter, maar om een 35-jarige man die ervan wordt verdacht het vuurwapen te hebben verkocht waarmee de 22-jarige Chaniel Hardien werd doodgeschoten.

De verdachte, D.Z., werd maandag 16 november door de afdeling Kapitale Delicten aangehouden, nadat de Criminal Intelligence Unit (CIU) hem had opgespoord. Volgens de politie zou hij het wapen hebben geleverd aan de 23-jarige Caio P., die wordt verdacht van de fatale schietpartij op zaterdagavond 7 november.

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De vermoedelijke schutter was al de volgende ochtend aangehouden, terwijl hij volgens de politie onderweg was naar het binnenland. Hij had het vuurwapen eerder langs een weg in Paramaribo weggegooid. Agenten wisten het wapen later op zijn aanwijzing terug te vinden.

Na de arrestatie van D.Z. doorzocht de politie samen met het Joint Operation Center (JOC) zijn woning. Daarbij werd niets noemenswaardigs gevonden. Wel namen de onderzoekers zijn auto in beslag. In het voertuig lag een fijnweger die volgens de politie naar hasj rook. Ook dit voorwerp is meegenomen voor onderzoek en de auto zal nader worden onderzocht.

De 35-jarige man is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek naar de herkomst van het vuurwapen en de omstandigheden rond de dodelijke schietpartij wordt voortgezet.