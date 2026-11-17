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Surinaamse socaliefhebbers kunnen zich opmaken voor een bijzonder weerzien. Alison Hinds, wereldwijd bekend als de ‘Queen of Soca’, keert na ongeveer dertig jaar terug voor een optreden in Suriname. Tijdens Soca to The Bone zal de zangeres onder meer haar hit ‘Faluma’ laten horen.

Volgens Raynel Dalen van organisator Xeno Events kijkt Hinds ernaar uit om opnieuw voor haar Surinaamse fans te zingen. Zij is de eerste aangekondigde internationale artiest van het evenement. Meer buitenlandse namen zullen volgens Dalen volgen.

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De organisatie wil met Soca to The Bone niet alleen een groot feest neerzetten, maar ook de Surinaamse socacultuur meer aandacht geven en Suriname als bestemming voor socaevenementen op de kaart zetten. Volgens Dalen verlopen de voorbereidingen goed en gaat de kaartverkoop hard.